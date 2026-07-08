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盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額28.99億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，08日13:33相關指數上漲2.06%，總成交額28.99億元，大盤占比0.32%。

該產業上漲家數3、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)08日13:30股價上漲1.4元，報66.0元，漲幅2.17%。

玻璃陶瓷近5日下跌12.38%，集中市場加權指數下跌1.4%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -12.38% -1.4%
近一月 -4.58% +0.91%
近三月 +22.11% +36.86%
近六月 +77.91% +49.43%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45734.41+0.56%
台玻66+2.17%

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