盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額28.99億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，08日13:33相關指數上漲2.06%，總成交額28.99億元，大盤占比0.32%。
該產業上漲家數3、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)08日13:30股價上漲1.4元，報66.0元，漲幅2.17%。
玻璃陶瓷近5日下跌12.38%，集中市場加權指數下跌1.4%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-12.38%
|-1.4%
|近一月
|-4.58%
|+0.91%
|近三月
|+22.11%
|+36.86%
|近六月
|+77.91%
|+49.43%
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