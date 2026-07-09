盤中速報 - 台勝科(3532)大漲7.08%，報438.5元
鉅亨網新聞中心
台勝科(3532-TW)09日10:01股價上漲29元，報438.5元，漲幅7.08%，成交4,441張。
台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲2.38%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,228 張
- 外資買賣超：-905 張
- 投信買賣超：+2,306 張
- 自營商買賣超：-173 張
- 融資增減：+409 張
- 融券增減：-48 張
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