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盤後速報 - 台勝科(3532)下週(7月14日)除息1元，預估參考價382.0元

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台勝科(3532-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月7日)收盤價383.00元計算，預估參考價為382.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲22.66%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 383.00 1.0 0.26% 0.0
2025/07/08 77.3 1.8 2.33% 0.0
2024/07/24 165.5 5.0 3.02% 0.0
2023/07/11 160.5 7.3 4.55% 0.0
2022/07/13 153.0 2.22 1.45% 0.0

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