盤後速報 - 台勝科(3532)下週(7月14日)除息1元，預估參考價382.0元
鉅亨網新聞中心
台勝科(3532-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月7日)收盤價383.00元計算，預估參考價為382.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
台勝科(3532-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽晶圓電子材料之製造及銷售進出口業務。前項原材料之買賣及進出口業務。除許可業務外，得經營非法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲22.66%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|383.00
|1.0
|0.26%
|0.0
|2025/07/08
|77.3
|1.8
|2.33%
|0.0
|2024/07/24
|165.5
|5.0
|3.02%
|0.0
|2023/07/11
|160.5
|7.3
|4.55%
|0.0
|2022/07/13
|153.0
|2.22
|1.45%
|0.0
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