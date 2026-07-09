盤中速報 - JITO大跌13.55%，報0.63美元
鉅亨網新聞中心
JITO(JTO)在過去 24 小時內跌幅超過13.55%，最新價格0.63美元，總成交量達0.11億美元，總市值2.81億美元，目前市值排名第 54 名。
近 1 日最高價：0.75美元，近 1 日最低價：0.6美元，流通供給量：444,220,653。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.12%
- 近 1 月：+22.94%
- 近 3 月：+168.32%
- 近 6 月：+65.95%
- 今年以來：+74.18%
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