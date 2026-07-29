盤中速報 - ZIL大漲20.73%，報0.0028美元
鉅亨網新聞中心
ZIL(ZIL)在過去 24 小時內漲幅超過20.73%，最新價格0.0028美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.56億美元，目前市值排名第 103 名。
近 1 日最高價：0.00351美元，近 1 日最低價：0.00231美元，流通供給量：19,939,749,071。
Zilliqa是一個公共的，未經許可的區塊鏈，旨在提供高輸送量並能夠每秒完成數千筆交易。 它試圖通過將分片作為第二層擴展解決方案來解決區塊鏈可擴展性和速度問題。Zilliqa的本機實用程式權杖ZIL用於處理網絡上的交易並執行智慧合約。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.95%
- 近 1 月：-3.57%
- 近 3 月：-28.59%
- 近 6 月：-37.96%
- 今年以來：-43.75%
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