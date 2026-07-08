鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為69.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.35元下修至4.22元，其中最高估值5.76元，最低估值3.09元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.76(5.76)
|9.51
|6.51
|2.82
|最低值
|3.09(3.09)
|2.23
|2.32
|2.2
|平均值
|4.23(4.4)
|5.11
|4.8
|2.58
|中位數
|4.22(4.35)
|4.96
|5.07
|2.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|61.60億
|83.41億
|64.69億
|34.38億
|最低值
|44.08億
|37.72億
|38.76億
|27.52億
|平均值
|49.28億
|51.59億
|48.08億
|30.95億
|中位數
|48.69億
|49.22億
|47.04億
|30.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|2.56
|營業收入
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
|36.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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