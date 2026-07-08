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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為69.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.35元下修至4.22元，其中最高估值5.76元，最低估值3.09元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.76(5.76)9.516.512.82
最低值3.09(3.09)2.232.322.2
平均值4.23(4.4)5.114.82.58
中位數4.22(4.35)4.965.072.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值61.60億83.41億64.69億34.38億
最低值44.08億37.72億38.76億27.52億
平均值49.28億51.59億48.08億30.95億
中位數48.69億49.22億47.04億30.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.46-1.62-0.320.312.56
營業收入16.33億14.95億23.16億28.19億36.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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