鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.62元下修至4.44元，其中最高估值5.83元，最低估值4.17元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.83(5.94)
|9.36
|6.72
|2.86
|最低值
|4.17(4.35)
|2.23
|2.32
|1.87
|平均值
|4.68(4.9)
|5.41
|4.99
|2.44
|中位數
|4.44(4.62)
|4.96
|4.77
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|62.32億
|82.90億
|64.69億
|34.38億
|最低值
|45.38億
|38.98億
|38.76億
|27.17億
|平均值
|50.71億
|53.01億
|49.11億
|30.78億
|中位數
|49.21億
|51.49億
|46.60億
|30.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|2.56
|營業收入
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
|36.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至4.64元，預估目標價為74.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調升至74元，幅度約10.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至4.42元，預估目標價為67.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇