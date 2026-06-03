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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為72.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.62元下修至4.44元，其中最高估值5.83元，最低估值4.17元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.83(5.94)9.366.722.86
最低值4.17(4.35)2.232.321.87
平均值4.68(4.9)5.414.992.44
中位數4.44(4.62)4.964.772.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值62.32億82.90億64.69億34.38億
最低值45.38億38.98億38.76億27.17億
平均值50.71億53.01億49.11億30.78億
中位數49.21億51.49億46.60億30.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.46-1.62-0.320.312.56
營業收入16.33億14.95億23.16億28.19億36.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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