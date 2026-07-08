鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-08 19:04

近日勞動部即將舉行第 3 季最低工資審議會，決定明 (2027) 年最低工資，外界預期此次審議會，將討論調漲勞工基本工資至新台幣 3 萬元以上。對此，商業總會理事長許舒博今 (8) 日表示，基本工資調漲到 3 萬元，對解決台灣缺工問題仍如杯水車薪，還不具有足夠誘因改善缺工問題，目前適用基本工資者，超過 6 成以上為外籍移工，漲基本工資，受衝擊最大的反而是大量聘用移工的產業。

基本工資調漲至3萬，商總：對缺工問題仍無解、對雇外勞企業受衝擊最大。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

商總今日舉行第十二屆第 3 次會員代表大會，理事長許舒博在會前受訪表示，對於工資將調漲至 3 萬以上，他認為台灣在面臨少子化情況下，造成勞動人口短少，特別新的年輕世代是否能夠投入職場是令商總擔憂的。

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許舒博說，目前年輕世代不願投入部分職場，尤其 3K 產業 (危險、骯髒、辛苦) 缺乏本國勞工投入，年輕人也不願意屈就投入，例如台灣營造業的工作條件較辛苦，也很難吸引人投入產業，受衝擊最大的反而是大量聘用移工的產業，基本工資者超過 6 成以上也以外籍移工為最多，但若於金融業等白領產業，幾乎沒有員工領取基本工資，因此影響有限。

另近期因中聯油脂生產的大豆沙拉油，被檢出致癌物「苯駢芘」超標，約 1,300 噸問題油流入市面上，也引發食安議題再現。

對此，許舒博表示，食安問題對政府來說是重中之重，目前大家都還不知道有多大影響，雖然很多食物中，許多食安毒素都是長期累積，但是政府維護食安保護老百姓應該是責無旁貸，包括以往出現過的牛、豬肉疫情問題。