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營收速報 - 達運(6120)6月營收15.70億元年增率高達42.06％

鉅亨網新聞中心

達運(6120-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣15.70億元，年增率42.06%，月增率19%。

今年1-6月累計營收為87.56億元，累計年增率-3.78%。

最新價為14.05元，近5日股價下跌-6.08%，相關光 電 業下跌-6.47%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+112 張
  • 外資買賣超：+180 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-68 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 15.70億 42% 19%
26/5 13.20億 -10% -2%
26/4 13.40億 -24% -23%
26/3 17.44億 8% 44%
26/2 12.13億 -28% -23%
26/1 15.69億 7% -9%

達運(6120-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器及模組代工。光電科技產品及週邊零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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