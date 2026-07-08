營收速報 - 達運(6120)6月營收15.70億元年增率高達42.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為87.56億元，累計年增率-3.78%。
最新價為14.05元，近5日股價下跌-6.08%，相關光 電 業下跌-6.47%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+112 張
- 外資買賣超：+180 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-68 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|15.70億
|42%
|19%
|26/5
|13.20億
|-10%
|-2%
|26/4
|13.40億
|-24%
|-23%
|26/3
|17.44億
|8%
|44%
|26/2
|12.13億
|-28%
|-23%
|26/1
|15.69億
|7%
|-9%
達運(6120-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器及模組代工。光電科技產品及週邊零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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