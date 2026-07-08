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盤後速報 - 富鼎(8261)次交易(9)日除息5元，參考價343.0元

鉅亨網新聞中心

富鼎(8261-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為343.0元，相較今日收盤價348.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 348.00 5.0 1.44% 0.0
2025/07/08 78.8 3.19059 4.05% 0.0
2024/07/17 87.8 2.48833 2.83% 0.0
2023/07/04 106.5 4.97667 4.67% 0.0
2022/05/26 118.0 6.0 5.08% 0.0


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