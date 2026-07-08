盤後速報 - 富鼎(8261)次交易(9)日除息5元，參考價343.0元
鉅亨網新聞中心
富鼎(8261-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為343.0元，相較今日收盤價348.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|348.00
|5.0
|1.44%
|0.0
|2025/07/08
|78.8
|3.19059
|4.05%
|0.0
|2024/07/17
|87.8
|2.48833
|2.83%
|0.0
|2023/07/04
|106.5
|4.97667
|4.67%
|0.0
|2022/05/26
|118.0
|6.0
|5.08%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 富鼎(8261)急拉4.1%報338.0元，成交3,832張
- 盤中速報 - 富鼎(8261)急跌-5.11%報332.0元，成交2,328張
- 盤中速報 - 富鼎(8261)大漲7.1%，報377元
- 【量大強漲股整理】【台股震撼彈】【2305全友】+70%漲完換誰？驚見下一檔噴發神股在哪?!接棒訊號已出現?!
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇