盤後速報 - 華東(8110)次交易(9)日除息1.49元，參考價49.81元
鉅亨網新聞中心
華東(8110-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.49元。
首日參考價為49.81元，相較今日收盤價51.30元，息值合計為1.49元，股息殖利率2.91%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|51.30
|1.49417
|2.91%
|0.0
|2025/07/15
|12.9
|0.2
|1.55%
|0.0
|2024/07/11
|21.4
|0.2039
|0.95%
|0.0
|2023/07/20
|13.75
|0.15
|1.09%
|0.0
|2022/08/02
|12.7
|0.13
|1.02%
|0.0
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