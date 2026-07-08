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盤後速報 - 華東(8110)次交易(9)日除息1.49元，參考價49.81元

鉅亨網新聞中心

華東(8110-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.49元。

首日參考價為49.81元，相較今日收盤價51.30元，息值合計為1.49元，股息殖利率2.91%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 51.30 1.49417 2.91% 0.0
2025/07/15 12.9 0.2 1.55% 0.0
2024/07/11 21.4 0.2039 0.95% 0.0
2023/07/20 13.75 0.15 1.09% 0.0
2022/08/02 12.7 0.13 1.02% 0.0


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