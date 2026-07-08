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盤後速報 - 進能服(6692)次交易(9)日除息0.2元，參考價25.6元

鉅亨網新聞中心

進能服(6692-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為25.6元，相較今日收盤價25.80元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 25.80 0.203 0.79% 0.0
2025/07/10 35.0 0.4986 1.42% 0.0
2024/07/30 51.1 0.2 0.39% 1.2
2023/08/29 46.95 1.0 2.13% 1.5
2022/07/26 36.0 1.0 2.78% 0.5


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