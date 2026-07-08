盤後速報 - 進能服(6692)次交易(9)日除息0.2元，參考價25.6元
鉅亨網新聞中心
進能服(6692-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為25.6元，相較今日收盤價25.80元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|25.80
|0.203
|0.79%
|0.0
|2025/07/10
|35.0
|0.4986
|1.42%
|0.0
|2024/07/30
|51.1
|0.2
|0.39%
|1.2
|2023/08/29
|46.95
|1.0
|2.13%
|1.5
|2022/07/26
|36.0
|1.0
|2.78%
|0.5
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 2026年6月12日台股中小型公司5月營收一覽（新增8家）
- 進能服:代母公司進金生實業股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
- 進能服:(更正)公告本公司115年股東常會決議通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
- 進能服:(更正)公告本公司115年股東常會決議通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇