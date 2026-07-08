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盤後速報 - 佶優(5452)次交易(9)日除息0.25元，參考價31.9元

鉅亨網新聞中心

佶優(5452-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為31.9元，相較今日收盤價32.15元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 32.15 0.25 0.78% 0.0
2025/07/09 24.35 0.2517 1.03% 0.0
2024/07/04 35.85 0.15 0.42% 0.0
2023/07/06 23.1 0.5 2.16% 0.0
2022/08/24 15.9 0.8 5.03% 0.0


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佶優32.15+0.94%

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