盤後速報 - 佶優(5452)次交易(9)日除息0.25元，參考價31.9元
鉅亨網新聞中心
佶優(5452-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為31.9元，相較今日收盤價32.15元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.78%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|32.15
|0.25
|0.78%
|0.0
|2025/07/09
|24.35
|0.2517
|1.03%
|0.0
|2024/07/04
|35.85
|0.15
|0.42%
|0.0
|2023/07/06
|23.1
|0.5
|2.16%
|0.0
|2022/08/24
|15.9
|0.8
|5.03%
|0.0
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