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盤後速報 - 科嘉-KY(5215)次交易(9)日除息2元，參考價42.1元

鉅亨網新聞中心

科嘉-KY(5215-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為42.1元，相較今日收盤價44.10元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 44.10 2.0 4.54% 0.0
2025/07/14 38.65 2.5 6.47% 0.0
2024/07/09 54.9 1.5 2.73% 0.0
2023/07/10 46.3 2.0 4.32% 0.0
2022/07/15 49.4 5.0 10.12% 0.0


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科嘉-KY44.1-2.11%

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