盤後速報 - 科嘉-KY(5215)次交易(9)日除息2元，參考價42.1元
鉅亨網新聞中心
科嘉-KY(5215-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為42.1元，相較今日收盤價44.10元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|44.10
|2.0
|4.54%
|0.0
|2025/07/14
|38.65
|2.5
|6.47%
|0.0
|2024/07/09
|54.9
|1.5
|2.73%
|0.0
|2023/07/10
|46.3
|2.0
|4.32%
|0.0
|2022/07/15
|49.4
|5.0
|10.12%
|0.0
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