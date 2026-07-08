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盤後速報 - 奇鈦科(3430)次交易(9)日除息1.6元，參考價127.9元

鉅亨網新聞中心

奇鈦科(3430-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

首日參考價為127.9元，相較今日收盤價129.50元，息值合計為1.6元，股息殖利率1.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 129.50 1.6 1.24% 0.0
2025/07/09 50.6 2.5 4.94% 0.0
2024/07/09 59.3 2.0 3.37% 0.0
2023/06/29 50.1 3.0 5.99% 0.0
2022/06/24 57.0 2.0 3.51% 0.0


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