盤後速報 - 奇鈦科(3430)次交易(9)日除息1.6元，參考價127.9元
鉅亨網新聞中心
奇鈦科(3430-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
首日參考價為127.9元，相較今日收盤價129.50元，息值合計為1.6元，股息殖利率1.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|129.50
|1.6
|1.24%
|0.0
|2025/07/09
|50.6
|2.5
|4.94%
|0.0
|2024/07/09
|59.3
|2.0
|3.37%
|0.0
|2023/06/29
|50.1
|3.0
|5.99%
|0.0
|2022/06/24
|57.0
|2.0
|3.51%
|0.0
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