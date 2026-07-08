盤後速報 - 炎洲流通(3171)次交易(9)日除息4.64元，參考價65.26元
鉅亨網新聞中心
炎洲流通(3171-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.64元。
首日參考價為65.26元，相較今日收盤價69.90元，息值合計為4.64元，股息殖利率6.64%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|69.90
|4.6403
|6.64%
|0.0
|2025/07/10
|42.8
|3.0
|7.01%
|0.0
|2024/07/10
|30.4
|2.0
|6.58%
|0.0
|2023/07/12
|18.9
|1.0
|5.29%
|0.0
|2022/07/12
|17.95
|1.57
|8.75%
|0.0
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