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盤後速報 - 炎洲流通(3171)次交易(9)日除息4.64元，參考價65.26元

鉅亨網新聞中心

炎洲流通(3171-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.64元。

首日參考價為65.26元，相較今日收盤價69.90元，息值合計為4.64元，股息殖利率6.64%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 69.90 4.6403 6.64% 0.0
2025/07/10 42.8 3.0 7.01% 0.0
2024/07/10 30.4 2.0 6.58% 0.0
2023/07/12 18.9 1.0 5.29% 0.0
2022/07/12 17.95 1.57 8.75% 0.0


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