盤後速報 - 大量(3167)次交易(9)日除息3.91元，參考價806.09元
鉅亨網新聞中心
大量(3167-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.91元。
首日參考價為806.09元，相較今日收盤價810.00元，息值合計為3.91元，股息殖利率0.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|810.00
|3.91476
|0.48%
|0.0
|2025/08/28
|210.5
|0.99877
|0.47%
|0.0
|2024/07/11
|70.2
|0.5
|0.71%
|0.0
|2023/09/06
|47.95
|2.0
|4.17%
|0.3
|2022/08/02
|56.6
|4.0
|7.07%
|0.0
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