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盤後速報 - 大量(3167)次交易(9)日除息3.91元，參考價806.09元

鉅亨網新聞中心

大量(3167-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.91元。

首日參考價為806.09元，相較今日收盤價810.00元，息值合計為3.91元，股息殖利率0.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 810.00 3.91476 0.48% 0.0
2025/08/28 210.5 0.99877 0.47% 0.0
2024/07/11 70.2 0.5 0.71% 0.0
2023/09/06 47.95 2.0 4.17% 0.3
2022/08/02 56.6 4.0 7.07% 0.0


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