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盤後速報 - 健鼎(3044)次交易(9)日除息12.7元，參考價459.3元

鉅亨網新聞中心

健鼎(3044-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.7元。

首日參考價為459.3元，相較今日收盤價472.00元，息值合計為12.7元，股息殖利率2.69%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 472.00 12.7 2.69% 0.0
2025/07/10 252.5 10.3 4.08% 0.0
2024/07/10 212.0 7.5 3.54% 0.0
2023/07/13 123.0 7.45 6.06% 0.0
2022/07/14 107.0 7.0 6.54% 0.0


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