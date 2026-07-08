盤後速報 - 健鼎(3044)次交易(9)日除息12.7元，參考價459.3元
鉅亨網新聞中心
健鼎(3044-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.7元。
首日參考價為459.3元，相較今日收盤價472.00元，息值合計為12.7元，股息殖利率2.69%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|472.00
|12.7
|2.69%
|0.0
|2025/07/10
|252.5
|10.3
|4.08%
|0.0
|2024/07/10
|212.0
|7.5
|3.54%
|0.0
|2023/07/13
|123.0
|7.45
|6.06%
|0.0
|2022/07/14
|107.0
|7.0
|6.54%
|0.0
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