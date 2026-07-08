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盤後速報 - 中碳(1723)次交易(9)日除息1.85元，參考價80.75元

鉅亨網新聞中心

中碳(1723-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.85元。

首日參考價為80.75元，相較今日收盤價82.60元，息值合計為1.85元，股息殖利率2.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 82.60 1.85 2.24% 0.0
2025/07/10 91.2 4.5 4.93% 0.0
2024/07/11 106.0 4.0 3.77% 0.0
2023/07/13 113.5 5.0 4.41% 0.0
2022/07/05 116.0 4.0 3.45% 0.0


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