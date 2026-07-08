盤後速報 - 中碳(1723)次交易(9)日除息1.85元，參考價80.75元
鉅亨網新聞中心
中碳(1723-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.85元。
首日參考價為80.75元，相較今日收盤價82.60元，息值合計為1.85元，股息殖利率2.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|82.60
|1.85
|2.24%
|0.0
|2025/07/10
|91.2
|4.5
|4.93%
|0.0
|2024/07/11
|106.0
|4.0
|3.77%
|0.0
|2023/07/13
|113.5
|5.0
|4.41%
|0.0
|2022/07/05
|116.0
|4.0
|3.45%
|0.0
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