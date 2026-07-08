盤後速報 - 廣華-KY(1338)次交易(9)日除息0.31元，參考價17.04元
鉅亨網新聞中心
廣華-KY(1338-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.31元。
首日參考價為17.04元，相較今日收盤價17.35元，息值合計為0.31元，股息殖利率1.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|17.35
|0.31145
|1.8%
|0.0
|2025/07/09
|23.75
|0.77511
|3.26%
|0.0
|2024/07/17
|33.25
|0.5
|1.5%
|0.0
|2023/07/17
|43.0
|2.0
|4.65%
|0.0
|2022/07/14
|57.5
|2.5
|4.35%
|0.0
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