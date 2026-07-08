鉅亨速報

盤後速報 - 廣華-KY(1338)次交易(9)日除息0.31元，參考價17.04元

鉅亨網新聞中心

廣華-KY(1338-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.31元。

首日參考價為17.04元，相較今日收盤價17.35元，息值合計為0.31元，股息殖利率1.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 17.35 0.31145 1.8% 0.0
2025/07/09 23.75 0.77511 3.26% 0.0
2024/07/17 33.25 0.5 1.5% 0.0
2023/07/17 43.0 2.0 4.65% 0.0
2022/07/14 57.5 2.5 4.35% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
廣華-KY17.35-0.57%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty