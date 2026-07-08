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盤後速報 - 元大台灣價值高息(00940)次交易(9)日除息0.05元，參考價12.54元

鉅亨網新聞中心

元大台灣價值高息(00940-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為12.54元，相較今日收盤價12.59元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 12.59 0.05 0.4% 0.0
2026/06/09 11.99 0.05 0.42% 0.0
2026/05/07 10.85 0.045 0.41% 0.0
2026/04/09 9.82 0.045 0.46% 0.0
2025/12/10 9.26 0.045 0.49% 0.0


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