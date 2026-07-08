盤後速報 - 元大台灣價值高息(00940)次交易(9)日除息0.05元，參考價12.54元
鉅亨網新聞中心
元大台灣價值高息(00940-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為12.54元，相較今日收盤價12.59元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|12.59
|0.05
|0.4%
|0.0
|2026/06/09
|11.99
|0.05
|0.42%
|0.0
|2026/05/07
|10.85
|0.045
|0.41%
|0.0
|2026/04/09
|9.82
|0.045
|0.46%
|0.0
|2025/12/10
|9.26
|0.045
|0.49%
|0.0
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