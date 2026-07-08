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盤後速報 - 昶昕(8438)下週(7月15日)除息1.3元，預估參考價93.8元

鉅亨網新聞中心

昶昕(8438-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(7月8日)收盤價95.10元計算，預估參考價為93.8元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

昶昕(8438-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為資源回收再生產品研發產製與銷售。特用化學品研發產製與銷售。其他綠色產品與設備之研發與銷售。近5日股價上漲1.04%，集中市場加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 95.10 1.3 1.37% 0.0
2025/06/12 31.65 1.3 4.11% 0.0
2024/06/11 41.2 0.9 2.18% 0.0
2023/06/26 26.85 1.0 3.72% 0.0
2022/06/09 38.1 2.0 5.25% 0.0

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