盤後速報 - 昶昕(8438)下週(7月15日)除息1.3元，預估參考價93.8元
鉅亨網新聞中心
昶昕(8438-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(7月8日)收盤價95.10元計算，預估參考價為93.8元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
昶昕(8438-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為資源回收再生產品研發產製與銷售。特用化學品研發產製與銷售。其他綠色產品與設備之研發與銷售。近5日股價上漲1.04%，集中市場加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|95.10
|1.3
|1.37%
|0.0
|2025/06/12
|31.65
|1.3
|4.11%
|0.0
|2024/06/11
|41.2
|0.9
|2.18%
|0.0
|2023/06/26
|26.85
|1.0
|3.72%
|0.0
|2022/06/09
|38.1
|2.0
|5.25%
|0.0
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