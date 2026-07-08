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盤後速報 - 尖點(8021)下週(7月15日)除息1.97元，預估參考價516.03元

鉅亨網新聞中心

尖點(8021-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.97元。

以今日(7月8日)收盤價518.00元計算，預估參考價為516.03元，息值合計為1.97元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

尖點(8021-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。近5日股價下跌13.24%，集中市場加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 518.00 1.97219 0.38% 0.0
2025/07/03 46.75 1.20686 2.58% 0.0
2024/07/04 30.9 0.8 2.59% 0.0
2023/08/04 33.85 2.0 5.91% 0.0
2022/07/21 30.1 2.3 7.64% 0.0

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