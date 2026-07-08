盤後速報 - 尖點(8021)下週(7月15日)除息1.97元，預估參考價516.03元
鉅亨網新聞中心
尖點(8021-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.97元。
以今日(7月8日)收盤價518.00元計算，預估參考價為516.03元，息值合計為1.97元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
尖點(8021-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。近5日股價下跌13.24%，集中市場加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|518.00
|1.97219
|0.38%
|0.0
|2025/07/03
|46.75
|1.20686
|2.58%
|0.0
|2024/07/04
|30.9
|0.8
|2.59%
|0.0
|2023/08/04
|33.85
|2.0
|5.91%
|0.0
|2022/07/21
|30.1
|2.3
|7.64%
|0.0
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