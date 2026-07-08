盤後速報 - 資拓宏宇(6614)下週(7月15日)除息1.65元，預估參考價38.3元
鉅亨網新聞中心
資拓宏宇(6614-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
以今日(7月8日)收盤價39.95元計算，預估參考價為38.3元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
資拓宏宇(6614-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為提供應用系統開發顧問及建置專案服務。雲端SaaS及ISV(Independent software vendor)服務。軟硬體設備買賣及維運服務和專業人力委外服務。近5日股價上漲0.5%，集中市場加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|39.95
|1.65
|4.13%
|0.0
|2025/07/16
|55.0
|1.5
|2.73%
|0.0
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