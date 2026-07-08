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光聖(6442-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.26元。
以今日(7月8日)收盤價1485.00元計算，預估參考價為1473.74元，息值合計為11.26元，股息殖利率0.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
光聖(6442-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。近5日股價下跌6.1%，集中市場加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|1485.00
|11.25867
|0.76%
|0.0
|2025/07/17
|452.0
|8.62269
|1.91%
|0.0
|2024/07/25
|433.5
|2.1
|0.48%
|0.0
|2023/07/19
|77.6
|2.1
|2.71%
|0.0
|2022/07/27
|45.9
|1.2
|2.61%
|0.0
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