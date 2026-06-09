鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-09 08:30

蘋果首款摺疊手機 iPhone Fold 雖然尚未正式亮相，但供應鏈與爆料圈消息持續曝光。最新傳聞指出，為控制成本並降低設計風險，蘋果可能採取保守策略，首波僅推出單一白色版本，且初期出貨量預估約 1,100 萬支。

蘋果摺疊iPhone傳只推單一白色版本 首批出貨量估僅1100萬 (圖：翻攝appleinsider)

知名爆料人士 Sonny Dickson 近日公開新一批 iPhone Fold 模型機照片，並透露蘋果目前傾向只提供白色配色。相較於歷代 iPhone 通常推出多種顏色選擇，這項策略顯得相當罕見，也反映蘋果對首款摺疊產品採取謹慎態度。

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傳聞指出，iPhone Fold 將採用幾乎無摺痕的內螢幕設計，並搭載液態金屬鉸鏈 (Liquid Metal Hinge)，以提升機身強度與使用壽命。

(圖：翻攝 appleinsider)

此外，單一配色也有助於降低研發與測試成本。由於不同塗裝材質需要進行大量耐磨、抗刮與長期使用測試，白色被視為相對安全且成熟的選擇，可協助蘋果加快產品量產進度。

從曝光的模型機來看，iPhone Fold 延續先前流出的書本式摺疊設計，外型類似護照開闔形式。機身背面配置雙鏡頭主相機模組，側邊則保留實體音量按鍵。

受限於摺疊機內部空間與工程設計挑戰，市場普遍預期 iPhone Fold 不會搭載 Face ID 臉部辨識功能，而是改採整合於電源鍵的 Touch ID 指紋辨識方案。

續航力則有望成為新機亮點之一。根據先前市場傳聞，iPhone Fold 可能搭載容量介於 5,400mAh 至 5,800mAh 的電池，在摺疊手機產品中具備相當競爭力。