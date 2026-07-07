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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.97%，報285.72美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日21:30股價下跌18.14美元，報285.72美元，跌幅5.97%，成交量28,556（股），盤中最高價285.72美元、最低價285.55美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-13.54%
  • 近 1 月：+19.46%
  • 近 3 月：+37.39%
  • 近 6 月：+62.27%
  • 今年以來：+92.49%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數52914.36-0.27%
NASDAQ25732.39-1.49%
費城半導體12021.38-6.81%
Onto Innovation Inc.270.835-10.9%

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