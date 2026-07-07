鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-07 19:16

環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 56.2 億元，月增 16.16%，年減 1.63%，第二季營收 152.1 億元，季成長 8.79%，年減 4.96%，累計上半年營收 292 億元，年減 7.6%；環球晶第二季營收較第一季明顯回升，創下一年來新高，顯示在半導體產業景氣回溫及高階應用需求支撐下，營運動能逐步改善。

環球晶指出，上半年全球半導體產業呈現不均衡但持續向上的復甦態勢，除 AI 與先進製程需求維持強勁外，車用、工業、能源管理等成熟製程應用亦逐步回溫，使整體半導體晶圓需求結構更趨平衡。

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環球晶上半年營收受惠於 AI、高速運算及先進製程應用帶動， 12 吋矽晶圓需求維持熱絡，SOI、GaN 等高階與特殊產品需求能見度明朗；產能利用率除新擴產線仍處於積極送樣和驗證階段外，12 吋既有產能利用率達到滿載，8 吋產品線亦維持高稼動，並可望逐步滲透至 6 吋產品。