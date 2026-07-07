盤後速報 - 統振(6170)次交易(8)日除息4元，參考價48.3元
鉅亨網新聞中心
統振(6170-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為48.3元，相較今日收盤價52.30元，息值合計為4.0元，股息殖利率7.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|52.30
|4.0
|7.65%
|0.0
|2025/07/10
|51.4
|3.11
|6.05%
|0.0
|2024/07/15
|59.5
|2.73
|4.59%
|0.0
|2023/07/18
|45.0
|2.1
|4.67%
|0.0
|2022/07/14
|25.6
|1.6
|6.25%
|0.0
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