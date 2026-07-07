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盤後速報 - 統振(6170)次交易(8)日除息4元，參考價48.3元

鉅亨網新聞中心

統振(6170-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為48.3元，相較今日收盤價52.30元，息值合計為4.0元，股息殖利率7.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 52.30 4.0 7.65% 0.0
2025/07/10 51.4 3.11 6.05% 0.0
2024/07/15 59.5 2.73 4.59% 0.0
2023/07/18 45.0 2.1 4.67% 0.0
2022/07/14 25.6 1.6 6.25% 0.0


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