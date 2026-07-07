盤後速報 - 聯電(2303)次交易(8)日除息2.61元，參考價152.39元
鉅亨網新聞中心
聯電(2303-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.61元。
首日參考價為152.39元，相較今日收盤價155.00元，息值合計為2.61元，股息殖利率1.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|155.00
|2.60808
|1.68%
|0.0
|2025/06/24
|47.0
|2.85016
|6.06%
|0.0
|2024/07/02
|56.9
|3.00012
|5.27%
|0.0
|2023/06/27
|53.3
|3.60046
|6.76%
|0.0
|2022/06/22
|49.3
|3.0
|6.09%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 聯電(2303)大跌8.43%，報152元
- 〈台股開盤〉拚站回4萬7 聯發科秒填息 搶奪5日線漲近400點
- 00929 啟動「五力灌頂」，上半年績效逾75%制霸高股息ETF戰場
- 外資近5日買超個股
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇