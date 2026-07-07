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盤後速報 - 聯電(2303)次交易(8)日除息2.61元，參考價152.39元

鉅亨網新聞中心

聯電(2303-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.61元。

首日參考價為152.39元，相較今日收盤價155.00元，息值合計為2.61元，股息殖利率1.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 155.00 2.60808 1.68% 0.0
2025/06/24 47.0 2.85016 6.06% 0.0
2024/07/02 56.9 3.00012 5.27% 0.0
2023/06/27 53.3 3.60046 6.76% 0.0
2022/06/22 49.3 3.0 6.09% 0.0


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