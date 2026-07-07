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盤後速報 - 上銀(2049)次交易(8)日除息2元，參考價342.5元

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上銀(2049-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為342.5元，相較今日收盤價344.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 344.50 2.0 0.58% 0.0
2025/07/17 206.0 2.4 1.17% 0.0
2024/07/10 211.5 2.5 1.18% 0.0
2023/07/06 230.0 5.5 2.39% 0.0
2022/07/12 229.5 4.5 1.96% 0.0


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