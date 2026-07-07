盤後速報 - 上銀(2049)次交易(8)日除息2元，參考價342.5元
鉅亨網新聞中心
上銀(2049-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為342.5元，相較今日收盤價344.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|344.50
|2.0
|0.58%
|0.0
|2025/07/17
|206.0
|2.4
|1.17%
|0.0
|2024/07/10
|211.5
|2.5
|1.18%
|0.0
|2023/07/06
|230.0
|5.5
|2.39%
|0.0
|2022/07/12
|229.5
|4.5
|1.96%
|0.0
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