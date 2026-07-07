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盤後速報 - 威致(2028)次交易(8)日除息0.2元，參考價15.9元

鉅亨網新聞中心

威致(2028-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為15.9元，相較今日收盤價16.10元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 16.10 0.2 1.24% 0.0
2024/12/26 21.2 0.3 1.42% 0.0
2024/07/09 25.9 0.3 1.16% 0.0
2023/12/26 27.45 0.5005 1.82% 0.0
2023/08/07 25.65 0.45 1.75% 0.0


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