盤後速報 - 威致(2028)次交易(8)日除息0.2元，參考價15.9元
鉅亨網新聞中心
威致(2028-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為15.9元，相較今日收盤價16.10元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|16.10
|0.2
|1.24%
|0.0
|2024/12/26
|21.2
|0.3
|1.42%
|0.0
|2024/07/09
|25.9
|0.3
|1.16%
|0.0
|2023/12/26
|27.45
|0.5005
|1.82%
|0.0
|2023/08/07
|25.65
|0.45
|1.75%
|0.0
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