鉅亨速報

盤後速報 - 君曜(7770)下週(7月14日)除息2元，預估參考價41.7元

鉅亨網新聞中心

君曜(7770-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月7日)收盤價43.70元計算，預估參考價為41.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

君曜(7770-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速傳輸介面影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品之研發製造銷售。近5日股價上漲3.6%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 43.70 2.0 4.58% 0.0
2025/08/18 91.5 4.0 4.37% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45479.11-2.31%
君曜43.7+1.27%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
君曜

57.14%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty