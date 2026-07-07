盤後速報 - 君曜(7770)下週(7月14日)除息2元，預估參考價41.7元
鉅亨網新聞中心
君曜(7770-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月7日)收盤價43.70元計算，預估參考價為41.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
君曜(7770-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速傳輸介面影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品之研發製造銷售。近5日股價上漲3.6%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|43.70
|2.0
|4.58%
|0.0
|2025/08/18
|91.5
|4.0
|4.37%
|0.0
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