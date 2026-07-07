盤後速報 - 邑錡(7402)下週(7月14日)除息0.5元，預估參考價123.0元
鉅亨網新聞中心
邑錡(7402-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月7日)收盤價123.50元計算，預估參考價為123.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
邑錡(7402-TW)所屬產業為光電業，主要業務為自有ASIC晶片與低功耗相機模組，具備產品軟硬體開發製造。AI影像機器人視覺產品: 建築工程縮時相機、。雲端相機與AI分析平台、低照度與航拍軍工影像設備。近5日股價上漲24.77%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|123.50
|0.4994
|0.4%
|0.0
|2025/07/07
|82.8
|1.8
|2.17%
|0.0
|2024/07/02
|107.5
|1.4852
|1.38%
|0.0
|2023/07/27
|76.8
|1.1603
|1.51%
|0.4973
|2022/09/05
|51.5
|0.9967
|1.94%
|0.4984
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