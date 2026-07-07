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盤後速報 - 邑錡(7402)下週(7月14日)除息0.5元，預估參考價123.0元

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邑錡(7402-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月7日)收盤價123.50元計算，預估參考價為123.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

邑錡(7402-TW)所屬產業為光電業，主要業務為自有ASIC晶片與低功耗相機模組，具備產品軟硬體開發製造。AI影像機器人視覺產品: 建築工程縮時相機、。雲端相機與AI分析平台、低照度與航拍軍工影像設備。近5日股價上漲24.77%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 123.50 0.4994 0.4% 0.0
2025/07/07 82.8 1.8 2.17% 0.0
2024/07/02 107.5 1.4852 1.38% 0.0
2023/07/27 76.8 1.1603 1.51% 0.4973
2022/09/05 51.5 0.9967 1.94% 0.4984

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