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盤後速報 - 達邁(3645)下週(7月14日)除息1.2元，預估參考價84.3元

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達邁(3645-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月7日)收盤價85.50元計算，預估參考價為84.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

達邁(3645-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。近5日股價上漲4.24%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 85.50 1.2 1.4% 0.0
2025/07/14 57.9 1.19492 2.06% 0.0
2024/07/24 42.85 0.3 0.7% 0.0
2023/07/31 49.55 0.59992 1.21% 0.0
2022/07/22 40.7 1.1931 2.93% 0.0

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