盤後速報 - 達邁(3645)下週(7月14日)除息1.2元，預估參考價84.3元
鉅亨網新聞中心
達邁(3645-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月7日)收盤價85.50元計算，預估參考價為84.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
達邁(3645-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。近5日股價上漲4.24%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|85.50
|1.2
|1.4%
|0.0
|2025/07/14
|57.9
|1.19492
|2.06%
|0.0
|2024/07/24
|42.85
|0.3
|0.7%
|0.0
|2023/07/31
|49.55
|0.59992
|1.21%
|0.0
|2022/07/22
|40.7
|1.1931
|2.93%
|0.0
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