盤後速報 - 逸昌(3567)下週(7月14日)除息1元，預估參考價29.3元
鉅亨網新聞中心
逸昌(3567-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月7日)收盤價30.30元計算，預估參考價為29.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
逸昌(3567-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓測試、雷射修整、成品IC 測試、外觀檢查、捲帶包裝等服務。近5日股價上漲9.97%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|30.30
|1.0
|3.3%
|0.0
|2025/07/10
|27.85
|1.8
|6.46%
|0.0
|2024/07/11
|43.25
|2.7
|6.24%
|0.0
|2023/07/11
|31.75
|2.1
|6.61%
|0.0
|2022/07/27
|30.85
|2.6
|8.43%
|0.0
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