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盤後速報 - 逸昌(3567)下週(7月14日)除息1元，預估參考價29.3元

鉅亨網新聞中心

逸昌(3567-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月7日)收盤價30.30元計算，預估參考價為29.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

逸昌(3567-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓測試、雷射修整、成品IC 測試、外觀檢查、捲帶包裝等服務。近5日股價上漲9.97%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 30.30 1.0 3.3% 0.0
2025/07/10 27.85 1.8 6.46% 0.0
2024/07/11 43.25 2.7 6.24% 0.0
2023/07/11 31.75 2.1 6.61% 0.0
2022/07/27 30.85 2.6 8.43% 0.0

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集中市場加權指數45479.11-2.31%
逸昌30.3-6.91%

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