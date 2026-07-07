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盤後速報 - 單井(3490)下週(7月14日)除息0.5元，預估參考價32.7元

鉅亨網新聞中心

單井(3490-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月7日)收盤價33.20元計算，預估參考價為32.7元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

單井(3490-TW)所屬產業為光電業，主要業務為模具製造。機器設備製造。太陽能電站維運。近5日股價上漲11.22%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 33.20 0.5 1.51% 0.0
2025/07/03 21.15 1.0 4.73% 0.0
2024/07/15 43.3 1.2 2.77% 0.0
2023/07/13 26.1 1.3 4.98% 0.0
2022/07/15 23.15 1.2 5.18% 0.0

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