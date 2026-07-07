盤後速報 - 台灣高鐵(2633)下週(7月14日)除息1.15元，預估參考價25.25元
鉅亨網新聞中心
台灣高鐵(2633-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.15元。
以今日(7月7日)收盤價26.40元計算，預估參考價為25.25元，息值合計為1.15元，股息殖利率4.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
台灣高鐵(2633-TW)所屬產業為航運業，主要業務為高速鐵路之經營。近5日股價上漲0.38%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|26.40
|1.15
|4.36%
|0.0
|2025/07/15
|28.5
|1.05
|3.68%
|0.0
|2024/07/16
|30.65
|1.02
|3.33%
|0.0
|2023/07/11
|31.2
|0.67
|2.15%
|0.0
|2022/07/06
|28.05
|0.758
|2.7%
|0.0
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