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盤後速報 - 台灣高鐵(2633)下週(7月14日)除息1.15元，預估參考價25.25元

鉅亨網新聞中心

台灣高鐵(2633-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.15元。

以今日(7月7日)收盤價26.40元計算，預估參考價為25.25元，息值合計為1.15元，股息殖利率4.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

台灣高鐵(2633-TW)所屬產業為航運業，主要業務為高速鐵路之經營。近5日股價上漲0.38%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 26.40 1.15 4.36% 0.0
2025/07/15 28.5 1.05 3.68% 0.0
2024/07/16 30.65 1.02 3.33% 0.0
2023/07/11 31.2 0.67 2.15% 0.0
2022/07/06 28.05 0.758 2.7% 0.0

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集中市場加權指數45479.11-2.31%
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