三大未來營運量能擴大且屏東新廠效益發揮 去年轉盈每股配息0.25元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-23 17:52

三大未來科技 (7761-TW) 在惠廢電池回收處理量提升，產能利用率改善屏東新廠效益發揮之下，2025 年轉盈，稅後純益 802 萬元，每股純益 0.33 元，三大未來科技今 (23) 日召開股東常會，並通過配息 0.25 元。

三大未來董事長林沛毅。(圖：三大未來公司提供)

三大未來表示，公司近年持續聚焦廢電池回收再處理核心業務，並透過產線流程改善、設備效率提升及製程管理優化，帶動處理量與營收規模同步擴大。2026 年 1-5 月營收年增 45.74%，1-5 月總處理量達 1367 噸，較去年同期成長逾 35%，顯示屏東佳冬新廠產能效益逐步發酵，整體稼動率穩步提升，營運成長動能持續延伸。

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三大未來董事長林沛毅表示，受惠處理量提升及產能利用率改善，今年前 5 個月整體獲利表現相當亮眼，部分核心營運指標已優於去年全年表現，公司營運效率與成長動能持續提升。

根據 IDTechEx 調查指出，全球每年退役電動車電池組預估至 2030 年將超過 600 萬組，對應回收量上看 230 萬噸，顯示隨首波電動車及儲能鋰鐵電池逐步進入退役週期，電池回收市場將迎來大規模成長機會。隨著全球淨零碳排、循環經濟，以及關鍵原物料自主供應趨勢升溫，廢電池回收與再生材料再利用已成為綠色供應鏈重要環節。尤其電動車、儲能系統及 3C 產品等鋰電池汰換需求逐步擴大，將推升廢電池回收處理與高值化應用的長期需求。

三大未來深耕廢電池辨識分級、能量釋放、拆解處理及再生資源回收等核心技術，已建立完整處理流程，並將持續提升金屬回收效率與再生材料品質，強化競爭優勢。

展望 2026 年，三大未來將持續專注廢電池回收再處理核心業務，以「提升產能效率、優化設備效能、強化製程管理」為主要營運方向。公司將持續檢視既有產線運轉效率，透過設備維護、流程改善及自動化設備導入，降低停機風險與人工作業風險，提升產能利用率及營運穩定度。同時，亦將逐步開發電動車與大型鋰電池回收處理市場，布局未來退役電池量能成長所帶來的長線商機。

三大未來進一步表示，隨全台二次鋰電池回收納管範圍逐步擴大，以及國際市場對循環經濟、碳足跡管理及再生材料供應鏈要求提升，將推動電池回收產業由政策驅動逐步走向市場化發展。公司將持續強化處理量能、設備穩定性與高值化再利用布局，以穩健經營為基礎，厚植中長期成長動能，朝永續經營與股東價值最大化目標穩步邁進。