鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-06 19:44

財政部國有財產署今 (6) 日正式公告 115 年第 4 批國有土地招標設定地上權案，本次共推出 14 宗標的，遍及 9 個縣市，六都即佔 9 宗，總面積達約 4.53 公頃，權利金底價合計高達新台幣 34 億 7,178 萬餘元。國產署訂於 115 年 8 月 24 日進行開標，備受市場關注。

國產署指出，本次標的區位條件優異，六都佔比高達 9 宗，其中台中市與台南市各佔 3 宗，桃園市 2 宗，新北市、高雄市各 1 宗；此外，基隆市、宜蘭縣、新竹縣及南投縣亦各有 1 宗標的。

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所有標的地上權存續期間均為 70 年，地租年息率定為 3.5％，其中 2.5％為固定費率，其餘 1％則隨申報地價調整。除新北市林口區土地因產權限制無法辦理一部讓與外，其餘 13 宗皆具備一部讓與彈性。

本次招標亮點聚焦於首次列標的 6 宗地塊，涵蓋桃園、基隆、台南、新竹、宜蘭及臺中。包括桃園市桃園區住宅地（近南崁交流道）、基隆市仁愛區核心商業地、台南市南區優質學區地、新竹縣新豐鄉火車站商業區、宜蘭縣羅東鎮交通節點地以及臺中市豐原區工業用地。

此外，8 宗曾列標土地同樣展現極高潛力。其中，台南市東區平實營區 2 宗住宅地受惠於捷運藍線與轉運站規劃，發展前景看好；新北市林口區土地緊鄰三井 OUTLET 及機場捷運，機能強勁。台中市第 13 期市地重劃區及干城商業區土地，亦分別具備醫療交通與商業發展利基。