營收速報 - 昇陽半導體(8028)6月營收4.83億元年增率高達33.62％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為27.30億元，累計年增率28.4%。
最新價為330.5元，近5日股價上漲14.56%，相關半導體業上漲3.76%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3978 張
- 外資買賣超：+4369 張
- 投信買賣超：+6 張
- 自營商買賣超：-397 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4.83億
|34%
|1%
|26/5
|4.79億
|46%
|3%
|26/4
|4.65億
|31%
|-2%
|26/3
|4.75億
|26%
|16%
|26/2
|4.08億
|19%
|-3%
|26/1
|4.20億
|17%
|5%
昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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