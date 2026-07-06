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營收速報 - 昇陽半導體(8028)6月營收4.83億元年增率高達33.62％

鉅亨網新聞中心

昇陽半導體(8028-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.83億元，年增率33.62%，月增率0.83%。

今年1-6月累計營收為27.30億元，累計年增率28.4%。

最新價為330.5元，近5日股價上漲14.56%，相關半導體業上漲3.76%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3978 張
  • 外資買賣超：+4369 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：-397 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.83億 34% 1%
26/5 4.79億 46% 3%
26/4 4.65億 31% -2%
26/3 4.75億 26% 16%
26/2 4.08億 19% -3%
26/1 4.20億 17% 5%

昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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