鉅亨速報

盤後速報 - 達發(6526)次交易(7)日除息13.5元，參考價672.5元

鉅亨網新聞中心

達發(6526-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.5元。

首日參考價為672.5元，相較今日收盤價686.00元，息值合計為13.5元，股息殖利率1.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 686.00 13.5 1.97% 0.0
2025/07/03 555.0 12.5 2.25% 0.0
2024/07/09 738.0 4.95571 0.67% 0.0
2023/07/20 640.0 15.0 2.34% 0.0
2016/07/15 0.0 4.5 0.0% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
達發686-2.83%

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻黑

偏強
達發

4.12%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty