盤後速報 - 達發(6526)次交易(7)日除息13.5元，參考價672.5元
鉅亨網新聞中心
達發(6526-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.5元。
首日參考價為672.5元，相較今日收盤價686.00元，息值合計為13.5元，股息殖利率1.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|686.00
|13.5
|1.97%
|0.0
|2025/07/03
|555.0
|12.5
|2.25%
|0.0
|2024/07/09
|738.0
|4.95571
|0.67%
|0.0
|2023/07/20
|640.0
|15.0
|2.34%
|0.0
|2016/07/15
|0.0
|4.5
|0.0%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 達發(6526)下週(7月7日)除息13.5元，預估參考價656.5元
- 盤中速報 - 達發(6526)大漲7.08%，報681元
- 盤中速報 - 達發(6526)急拉4.15%報673.0元，成交91張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達發(6526-TW)目標價調升至731.5元，幅度約3.91%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇