盤後速報 - 信驊(5274)次交易(7)日除權1元，參考價14790.91元
鉅亨網新聞中心
信驊(5274-TW)次交易(7)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。
首日參考價為14790.91元，相較今日收盤價16270.00元，權值合計為1479.1元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|16270.00
|0.0
|0.0%
|1.0
|2026/06/26
|17425.0
|80.0
|0.46%
|0.0
|2025/06/13
|4545.0
|52.0
|1.14%
|0.0
|2024/06/26
|4770.0
|20.0
|0.42%
|0.0
|2023/06/15
|2675.0
|45.0
|1.68%
|0.0
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