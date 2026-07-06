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盤後速報 - 信驊(5274)次交易(7)日除權1元，參考價14790.91元

鉅亨網新聞中心

信驊(5274-TW)次交易(7)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。

首日參考價為14790.91元，相較今日收盤價16270.00元，權值合計為1479.1元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 16270.00 0.0 0.0% 1.0
2026/06/26 17425.0 80.0 0.46% 0.0
2025/06/13 4545.0 52.0 1.14% 0.0
2024/06/26 4770.0 20.0 0.42% 0.0
2023/06/15 2675.0 45.0 1.68% 0.0


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