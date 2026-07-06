矽格Q2營收近59億元年增23.06% 創下單季新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (6) 日公佈 6 月營收 19.6 億元，月減 0.91%，年增 21，第二季營收 58.81 億元，季增 11.09%，年增 23.06%，累計上半年營收 111.74 億元，年增 18.08%；受惠 AI 帶動 ASIC、光通訊與記憶體需求大增，矽格第二季營收一舉創下單季新高、上半年也改寫同期歷史新高紀錄。
矽格表示， 6 月營收持續維持高檔。主要成長動能仍來自於國外大客戶擴增產能，國外營收占比也逐月攀高。隨著 AI 效應持續發酵，應用在 ASIC、光通訊及記憶體等相關晶片比重也隨之增加，成為營收衝高的主要動能。
矽格強調，2026 年 2 月購置湖口廠後無塵室整建順利，相關產能已全數被國外大客戶提前預訂。隨著先進製程設備陸續到位，廠區將在 7 月加入量產，預計將能逐步緩解產能吃緊的狀況，同步滿足客戶產能需求。
此外，矽格竹東中興三廠高科技廠房整體進度超前，預計將於 2026 年第四季完工，2027 年第一季加入量產。面對 AI 相關的半導體浪潮，公司將積極推進布局，對於後續營收展望樂觀看待。
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