鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-22 19:22

行政院「深度節能計畫」成效卓著，兩年半來已累計節電 132.4 億度，達成率 109%，相當於省下 318 萬戶家庭的全年用電量。經濟部能源署今（22）日舉辦「115 年節能標竿觀摩研討會」，邀請節能標竿獎金獎得主鼎霖國際有限公司，分享從傳統零件加工走向數位管理、智慧製造，打造兼具節能與國際競爭力的「智慧節能工廠」。

能源署表示，行政院推動「深度節能計畫」成效持續展現，自 113 年截至 115 年 6 月已累計節電 132.4 億度，達成率 109%，相當於省下 318 萬戶家庭的全年用電量。其中，中小企業落實節能改善累計 5.2 萬家，成果斐然。這些業者善用有限資源，積極投入節能改善，展現推動節能的行動力。為協助更多中小企業擴大節能成效，能源署透過標竿觀摩、專家輔導及 ESCO（能源技術服務）等資源，協助企業借鏡成功案例，量身打造適合自身的節能改善方式。

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榮獲中小企業組金獎的鼎霖國際，長期深耕越野機車及街跑車改裝零配件市場，逐步打入國際知名越野車品牌供應鏈，產品遠銷歐美、日本，並應用於 KTM、Yamaha、Honda 等車系。鼎霖國際延續創業精神，將鎮多年累積的市場經驗與製造技術，結合新世代的數位思維，推動自動化及能源管理並導入生產流程，成為企業啟動數位與節能「雙軸轉型」的重要動力。

能源署指出，鼎霖國際最具代表性的轉型成果，就是透過製程智慧化與自動化，並自訂以 2025 年「總用電量／出貨金額」為基線，每年降低 2% 的用電量，成功將節能落實為提升生產效率的具體行動。公司另導入五軸電腦數值控制（CNC）加工機、智慧化自動加工系統及機械手臂，透過數位排程完成自動換刀、上下料與連續加工，大幅減少人工作業、等待及設備空轉。部分少量多樣製程更可安排於離峰及夜間自動運轉，在無須人員全程駐守與照明的情況下，成功打造出可 24 小時運作的智慧節能工廠。

除了製程智慧化，鼎霖國際在建置新廠與日常管理上也融入多項節能巧思。新廠透過廠房配置降低西曬影響，進而減輕空調負荷，並採用高效率冰水主機及自動控溫系統取代傳統分離式冷氣；空壓系統則導入螺桿式變頻空壓機，搭配管路查漏、修復及停機關閥管理，有效降低能源損耗。

在能源管理層面，鼎霖國際亦導入 ISO 50001 能源管理系統、數位電表及能源監控平台，即時掌握用電，使能源管理從仰賴人工經驗轉為數據監測。智慧倉儲方面依物料周轉頻率重新配置儲位，將高周轉貨位移近出口，縮短搬運距離與時間，讓節能從製程設備進一步延伸至廠房設計、生產動線及管理制度。

為協助更多中小企業汲取實務經驗，本次活動亦邀請節能標竿銀獎企業：普萊德科技、天崗精機及慶鴻機電共襄盛舉，分享節能經驗，從能源管理、製程改善、設備優化到智慧化應用，提供不同產業的實務做法。此外，ESCO 協會王俊元理事分享中小企業如何善用 ESCO 技術服務，規劃節能改善方案及有效運用相關資源。現場安排 ESCO 廠商與來賓交流，協助企業深入了解節能診斷、改善規劃與投資效益等實務議題，現場氣氛熱絡。