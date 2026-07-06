台鎔科技明起股票IPO上市前競拍 底價每股55元7/22掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-06 11:28

永豐金證券輔導的台鎔科技 (6947-TW) 配合上市前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股 1 萬 1793 張，其中 8491 張採競價拍賣方式承銷，投標期間為明 (7) 日起到 7 月 9 日，本次競拍底價為每股 55 元，預計上市掛牌日為 7 月 22 日。

台鎔科技董事長陳麗麗。(鉅亨網記者張欽發攝)

台鎔科技目前實收資本額為 9.4 億元。台鎔科技長期深耕資源再生與廢棄物能源化技術，憑藉多年半導體產業廢棄物處理經驗及相關技術，已成為國內少數能同時提供「廢棄物處理、溶劑再生、再生能源」三位一體解決方案的企業。

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台鎔科技擁有甲級廢棄物處理許可證，加上長期深耕半導體產業廢棄物處理，具備完整的特化品廢液焚化處理及蒸餾回收之能力，半導體製程中化學品種類繁多、成分複雜且具高度敏感性，需具備精準分析、分類、反應控制與安全處理能力，台鎔透過多年技術累積與設備投資，已建立符合國際半導體客戶要求的高標準處理流程。

台鎔科技及其旗下子公司翰陽綠能及日環，分別具備蒸餾、焚化與再生能源產能，合併總廢棄物處理量達一年 23 萬 8,736 噸，台鎔科技透過自動化監控與智慧化管理系統，即時掌握廠區運作效率，確保廢棄物處理過程符合環保法規並達到能源回收最大化。

台鎔科技子公司翰陽綠能為具備 25% 以上發電效率之 BOO 城市焚化爐，符合再生能源標準，經廢轉能發電，每年可產出逾 1.5 億度電，亦為新竹縣內唯一焚化爐，自運轉以來已為新竹縣處理逾 13 萬噸生活垃圾。翰陽綠能城市焚化爐的加入，使台鎔科技在生活廢棄物及一般事業廢棄物處理與能源化領域的產能大幅提升，成為營運成長的重要動能。

在全球綠色轉型浪潮下，台鎔科技不僅是環保產業的執行者，更是再生資源永續化的推動者。未來，公司可望將廢棄物處理或大型焚化廠建造的經驗複製於國內外，並透過深化與全球半導體客戶的合作，打造「科技、永續、能源」的新產業模式。