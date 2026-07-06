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營收速報 - 榮成(1909)6月營收47.09億元年增率高達44.1％

鉅亨網新聞中心

榮成(1909-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣47.09億元，年增率44.1%，月增率7.26%。

今年1-6月累計營收為242.11億元，累計年增率12.8%。

最新價為10.75元，近5日股價上漲8.76%，相關造紙工業上漲5.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6857 張
  • 外資買賣超：+6877 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 47.09億 44% 7%
26/5 43.91億 13% 1%
26/4 43.51億 7% 5%
26/3 41.45億 2% 69%
26/2 24.57億 -23% -41%
26/1 41.57億 40% 14%

榮成(1909-TW) 所屬產業為造紙工業，主要業務為紙器及紙類之製造、印刷、加工、買賣、代理及進出口業務。造紙原料之製造、加工、買賣、代理及進出口業務。紙器及紙類加工設備之買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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