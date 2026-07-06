營收速報 - 榮成(1909)6月營收47.09億元年增率高達44.1％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為242.11億元，累計年增率12.8%。
最新價為10.75元，近5日股價上漲8.76%，相關造紙工業上漲5.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6857 張
- 外資買賣超：+6877 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|47.09億
|44%
|7%
|26/5
|43.91億
|13%
|1%
|26/4
|43.51億
|7%
|5%
|26/3
|41.45億
|2%
|69%
|26/2
|24.57億
|-23%
|-41%
|26/1
|41.57億
|40%
|14%
榮成(1909-TW) 所屬產業為造紙工業，主要業務為紙器及紙類之製造、印刷、加工、買賣、代理及進出口業務。造紙原料之製造、加工、買賣、代理及進出口業務。紙器及紙類加工設備之買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲8.9點至454.28點，漲幅2%
- 野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】行情雨露均霑，核心權值股仍是首選
- 少了干擾本週台股全力作多 買台積電等老AI、還是南亞科等記憶體比較好?
- 費半兩日大跌11%，市場反轉？！Q3投資攻略大公開
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇