鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-06 11:01

為加速台灣資本市場國際化，櫃買中心（TPEx）於今年 3 月 31 日推出「新版雙掛牌國際債券制度」後 ，正式迎來首波具體成果，由巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）發行的首檔雙掛牌國際債券，於今（6）日正式掛牌上櫃，發行 1.39 億美元，本次發行總量中有高達 91.37% 是由我國金融機構認購 。

該檔債券不僅是我國承銷商與境外金融機構合作銷售的首例 ，更同時於櫃買中心及泛歐都柏林交易所（Euronext Dublin）雙邊掛牌交易 ，為政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」的政策目標，樹立了全新的里程碑 。

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根據櫃買中心資料，巴克萊銀行本次發行金額為 1.39 億美元，發行期間為 5 年期 。計息方式採浮動利率，以美國隔夜融資利率（SOFR）為指標利率加碼 0.8% 作為票面利率 。

在承銷團隊方面，本次由本土券商凱基證券擔任主辦承銷商，並與玉山銀行、兆豐商銀、永豐金證券及陽信商銀共同承銷 。團隊與境外金融機構「巴克萊銀行香港分行」緊密合作，分別銷售予國內及境外的專業投資人，最終以發行總額同時向兩地交易所申請掛牌 ，有效深化了我國與全球市場的連結 。

櫃買中心強調，巴克萊銀行擁有 S&P 信用評等 A+ 的優質條件，其發行債券相當符合國內機構法人的投資與資產配置需求 。

值得注意的是，本次發行總量中有高達 91.37% 是由我國金融機構認購，其餘則銷售予巴克萊香港分行的境外客戶 。由於參與的承銷商皆為本土證券商，此一成功案例充分顯示新制度確實有助於暢通台灣證券商與境外金融機構的合作管道，並在國際實務交流中，實質提升國內業者的國際競爭力 。

為了吸引更多國際發行人與承銷商響應、發揮示範效果 ，櫃買中心特別針對新制祭出有感的獎勵措施 ：

發行人規費減免：於 116 年底前，發行人除免繳該檔債券的櫃檯買賣處理費外；若同一發行人的發行檔數與金額達到指定條件，還可以免繳次年度的國際債券上櫃年費 。

承銷商獎勵金：櫃買中心將針對協助發行人送件、且申請上櫃掛牌金額最高的前三名承銷商給予獎勵 。