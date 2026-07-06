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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至12.85元，預估目標價為1132.5元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.78元上修至12.85元，其中最高估值20.48元，最低估值8.56元，預估目標價為1132.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值20.48(20.48)52.8886.18
最低值8.56(8.56)21.6642.03
平均值13.95(13.66)33.8962.37
中位數12.85(12.78)31.6352.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值73,477,320127,932,080178,550,540
最低值52,935,08071,766,67086,257,680
平均值58,712,64091,940,620131,319,910
中位數57,948,51085,296,960124,584,820

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,946,775203,7275,816,58919,415,584
營業收入
(單位：新台幣千元)		40,172,99032,283,33142,252,57864,646,836

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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