鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至12.85元，預估目標價為1132.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.78元上修至12.85元，其中最高估值20.48元，最低估值8.56元，預估目標價為1132.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|20.48(20.48)
|52.88
|86.18
|最低值
|8.56(8.56)
|21.66
|42.03
|平均值
|13.95(13.66)
|33.89
|62.37
|中位數
|12.85(12.78)
|31.63
|52.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73,477,320
|127,932,080
|178,550,540
|最低值
|52,935,080
|71,766,670
|86,257,680
|平均值
|58,712,640
|91,940,620
|131,319,910
|中位數
|57,948,510
|85,296,960
|124,584,820
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,946,775
|203,727
|5,816,589
|19,415,584
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,172,990
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 南電(8046)急跌-3.11%報1085.0元，成交4,400張
- 盤中速報 - 南電(8046)大跌7.17%，報1100元
- 費半兩日大跌11%，市場反轉？！Q3投資攻略大公開
- 營收速報 - 2026年7月4日台股大型公司6月營收一覽（新增7家）
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇