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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.9元上修至4.01元，其中最高估值4.43元，最低估值3.74元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|4.43(4.43)
|5.8
|4.95
|最低值
|3.74(3.56)
|3.96
|4.19
|平均值
|4(3.95)
|4.55
|4.67
|中位數
|4.01(3.9)
|4.31
|4.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|707,819,000
|750,304,000
|772,987,910
|最低值
|686,713,000
|720,845,000
|744,337,000
|平均值
|699,813,340
|733,337,520
|759,910,970
|中位數
|700,999,810
|733,095,770
|761,159,470
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|19,627,594
|20,673,286
|18,336,478
|17,168,480
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|672,863,578
|657,636,534
|581,102,935
|524,831,664
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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